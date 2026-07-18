Украинская армия намеренно атаковала гражданский объект в Тамбовской области, отметил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Никаких военных целей рядом с местом террористической атаки ВСУ не наблюдалось. Нацисты осознанно нанесли удар по гражданскому объекту», – написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор региона Евгений Первышов уточнил, что дроны ударили по складу компании Wildberries в Котовске. Аппараты были специально снаряжены осколочными поражающими элементами для увеличения числа жертв. Семь сотрудников, находившихся в ночную смену, скончались на месте происшествия от полученных травм.

Медики зафиксировали 25 пострадавших, большинство из которых получили осколочные ранения. В городские больницы Котовска и Тамбова госпитализировали 23 человека. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, а состояние еще 16 оценивается как средней тяжести.

Ранее Мирошник назвал использование дронов против мирного населения осознанной стратегией Украины.