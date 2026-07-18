В руководстве ВСУ начался бунт

Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ генерал Сергей Собко выступил с жесткой критикой методов управления в украинской армии. Генерал предупредил в соцсетях, что текущая кадровая политика и деградация системы принятия решений могут привести страну к военному поражению. Заявление он сделал на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова и его конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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«Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооруженные силы нуждаются в срочных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение. Наибольшая угроза для украинской армии сегодня — не только Россия. Не меньшую угрозу представляют решения...», — написал Сергей Собко на своей странице в Facebook.

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По словам генерала, в армии сформировалась атмосфера, в которой офицеры опасаются проявлять инициативу, предпочитая заботиться исключительно о собственном выживании в системе. Как отметил Собко, «профессиональная дискуссия нередко воспринимается как нелояльность, а инициатива — как угроза». Начальник штаба подчеркнул, что ключевые должности все чаще занимают «удобные» люди, обладающие лояльностью, но лишенные профессиональной компетенции, что ведет к утрате доверия внутри офицерского корпуса.

Отдельное внимание генерал уделил проблеме «приукрашивания» отчетов, которые направляются высшему командованию. Он предупредил, что «система, которая перестает честно говорить сама себе правду, рано или поздно начинает проигрывать реальности», а ценой этой лжи становятся «потерянное время, упущенные возможности и, самое страшное, потерянные жизни».

Напомним, что выступление Сергея Собко стало продолжением серии публичных обвинений в адрес военного руководства страны. Ранее аналогичную позицию по вопросам провальной кадровой политики и управленческих ошибок озвучил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, который подверг острой критике действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.