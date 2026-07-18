Над Курской областью за сутки сбили 148 БПЛА

Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников разных типов за прошедшие сутки над территорией Курской области, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в "Максе".

"Всего в период с 09:00 17 июля до 09:00 [мск] 18 июля сбито 148 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <...> Погибших и пострадавших нет", - написал он.

По его данным, в результате атак в Рыльске повреждено остекление, дымовая труба котельной, стекло балкона в МКД, окно квартиры, от огня повреждена кровля гаража. В деревне Рыжевка Рыльского района огнем уничтожены дом и сарай, поврежден автомобиль. В городе Льгове повреждены фасады, остекление, кровля шести частных домов, осколками посечен автомобиль. В селе Банищи Льговского района уничтожен грузовой автомобиль.