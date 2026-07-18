В ВСУ сделали тяжелое признание после удара России

Вооруженные силы Украины оказались неспособны отразить ночную атаку на Одесскую область.

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Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на официальную сводку воздушных сил ВСУ, все задействованные в налете баллистические ракеты достигли своих целей.

«Ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были», — говорится в публикации издания со ссылкой на украинское военное ведомство.

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Министерство обороны России утром 18 июля заявило о проведении серии групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Основными целями стали ключевые логистические узлы, через которые снабжается украинская армия.

В результате поражения портовой инфраструктуры в Одессе были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения нужд ВСУ. Аналогичный объект был атакован в порту Черноморска: по данным оборонного ведомства, там под удар попал контейнеровоз, в момент происшествия осуществлявший разгрузку партии боеприпасов.

Третьей морской целью стал сухогруз, перевозивший военные грузы в районе острова Змеиный. Кроме того, российские силы нанесли удар по сухопутным объектам в районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 километрах западнее Очакова. Там была ликвидирована пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».