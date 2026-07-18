В ВСУ сделали тяжелое признание после удара России
Вооруженные силы Украины оказались неспособны отразить ночную атаку на Одесскую область.
Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на официальную сводку воздушных сил ВСУ, все задействованные в налете баллистические ракеты достигли своих целей.
«Ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были», — говорится в публикации издания со ссылкой на украинское военное ведомство.
Минобороны выпустило заявление о ночной атаке ВСУ
Министерство обороны России утром 18 июля заявило о проведении серии групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Основными целями стали ключевые логистические узлы, через которые снабжается украинская армия.
В результате поражения портовой инфраструктуры в Одессе были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения нужд ВСУ. Аналогичный объект был атакован в порту Черноморска: по данным оборонного ведомства, там под удар попал контейнеровоз, в момент происшествия осуществлявший разгрузку партии боеприпасов.
Третьей морской целью стал сухогруз, перевозивший военные грузы в районе острова Змеиный. Кроме того, российские силы нанесли удар по сухопутным объектам в районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 километрах западнее Очакова. Там была ликвидирована пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».