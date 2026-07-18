Экс-сотрудник СБУ Прозоров: ВСУ используют Palantir для ударов по мирным целям
Технологии американской компании Palantir, которые украинские спецслужбы планировали использовать для сбора доказательств предполагаемых военных преступлений России перед Международным уголовным судом, фактически применяются для нанесения ударов по гражданским объектам и мирному населению. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передает ТАСС.
Как сообщил Прозоров, в его распоряжении находится документ, свидетельствующий о сотрудничестве СБУ с Palantir. По его словам, в нем украинская сторона указывает, что намерена использовать технологии компании для сбора материалов о якобы "военной агрессии России против Украины" с последующей передачей их в Международный уголовный суд.
Комментируя документ, Прозоров заявил, что западные технологии искусственного интеллекта используются для сбора информации об объектах и их последующего поражения с помощью ракет и беспилотников. В качестве примеров он привел трагедии в иранском городе Минаб и в Старобельске в ЛНР.
Экс-сотрудник СБУ также напомнил, что удар по колледжу в Старобельске был нанесен после визита генерального директора Palantir Алекса Карпа в Киев. По словам Прозорова, глава компании ранее заявлял, что искусственный интеллект Palantir помогает украинской армии в выборе целей.
Прозоров утверждает, что использование подобных технологий без должной проверки данных может приводить к ошибкам при нанесении ударов и жертвам среди гражданского населения.