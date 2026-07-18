Укомплектованные депортированными из Европы украинцами взводы появились в составе теробороны ВСУ на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.

"Допросы солдат 103-й отдельной бригады теробороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации. В частности, в составе 103-й бригады действуют целые взводы, укомплектованные депортированными из Европы гражданами Украины", - сообщили в силовых структурах.

Многие из них проживали в ЕС свыше 10 лет, уточнил собеседник агентства.