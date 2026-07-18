В Финском заливе обломки БПЛА упали на судно

В Финском заливе обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на палубу судна, стоявшего на рейде. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Возгорания на судне не произошло. Других инцидентов в регионе не зафиксировано, добавил глава региона. Информация о пострадавших и характере повреждений судна уточняется. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в ночь на 18 июля силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Ленинградской областью. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о боевой работе средств противовоздушной обороны.