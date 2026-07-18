ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре Запорожской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Украинские военные направили в здание пять дронов-камикадзе. В результате там начался пожар, строение полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет.

Рогов указал, что Киев подобными действиями пытается устроить голод для мирных жителей Запорожской области.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина отметила, что ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения путем минирования подъездных дорог и и создать в городе ощущение блокады. По ее словам, атаки серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.