Генштаб Кувейта: силы ПВО отражают атаку дронов

Средства противовоздушной обороны Кувейта отражают атаки дронов. Об этом сообщает генеральный штаб кувейтской армии в социальной сети X.

"Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских дронов", - говорится в заявлении ведомства.

В генштабе Кувейта добавили, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом работы ПВО. 17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американские власти объявили, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. 14 июля силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские атаки нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.