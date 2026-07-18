Вооруженные силы Украины несут необоснованные потери у Красного Лимана (украинское название - Лиман) в ДНР и постоянно наращивают группировку у города в попытке его удержать. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На этой неделе украинское командование продолжало бездумно бросать все новые и новые свежие силы в район Красного Лимана, что, естественно, приводило к необоснованным, огромным потерям среди украинских боевиков", - сказал он.

Ранее заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Гагарин сообщил, что ВС РФ при освобождении Красного Лимана в ДНР дистанционным минированием с дронов обрушили логистику ВСУ.