Два нефтяных танкера взорвались на минах в Ормузском проливе

Четыре торговых судна задержаны ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) за попытку нарушения режима судоходства в Ормузском проливе при поддержке сил США.

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Об этом сообщил телеканал IRIB со ссылкой на иранское командование.

По имеющейся информации, в ходе совместной операции с применением ракет и беспилотников все четыре нарушителя были остановлены. Иранская сторона подчеркнула, что эти суда пытались пройти через пролив при поддержке армии США.

В своём заявлении командование ВМС КСИР призвало судовладельцев и руководство стран Персидского залива не поддаваться на обещания американской поддержки и учитывать предупреждения иранских военно-морских сил.

Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера загорелись после подрыва на заминированном участке в южной части Ормузского пролива.