Иран ударил по американским объектам в трех странах Ближнего Востока

Иран нанес удары по целям в трех странах Ближнего Востока. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB в соцсети X.

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«Иранские ракеты успешно поразили авиабазу "Муваффак Салти" в Иордании, где размещены американские военные», — говорится в сообщении.

Кроме того, иранские военные атаковали базу ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже в Саудовской Аравии, на которой размещались американские заправщики, помогавшие Соединенным Штатам атаковать Исламскую Республику. Помимо этого Иран ударил по складам оружия в Кувейте.

В свою очередь, США нанесли ракетный удар по центру управления судами на иранском острове Ларек.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге страны на фоне усилившихся атак США по стране. До этого Тегеран пригрозил Вашингтону переходом от обороны к фазе полного уничтожения.