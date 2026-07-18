Иран нанес удары по базам США в иракском Курдистане

Иранские военные нанесли удары по американским базам и сепаратистским группировкам в Ираке.

Об этом сообщила IRIB.

Атака была направлена на штаб-квартиру США, расположенную на базе Харир, а также на сепаратистские группировки в иракском Курдистане.

Ранее сообщалось, что американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.

В Иране пригрозили США наступательными действиями при продолжении атак на республику на протяжении двух-трёх дней.