Стало известно о давлении на европейскую страну из-за Patriot для Украины

Страны НАТО и Евросоюза убеждают Грецию передать Украине ракеты для американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Согласно информации издания, Греция может передать Украине до 200 ракет. При этом, часть из этих ракет может находиться на вооружении уже 23 года — срок их эксплуатации подходит к концу.

«Афины подвергаются давлению со стороны партнеров из НАТО и ЕС, требующих, чтобы Греция предоставила Украине средства противовоздушной обороны Patriot, включая ракеты для систем, находящихся на вооружении военно-воздушных сил Греции», — сообщает источник.

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По информации СМИ, властям Греции также предложили продать эти ракеты Норвегии, которая уже передаст их Украине. На данный момент Греция не ответила на эти предложения.

Ранее стало известно, что Великобритания подготовила более 68 тысяч украинских военных.