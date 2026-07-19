Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 140 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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По данным оборонного ведомства, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, над акваториями Азовского и Черного морей.

— В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июля текущего года до 08:00 мск 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал МО РФ в МАКС.

Ночью 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.