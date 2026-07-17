Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Запад играет с огнем, замалчивая убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева.

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Соответствующее заявление финский политик сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Мема обратил внимание на то, что о случившемся не сообщают зарубежные СМИ, поскольку правда не всегда удобна. Он подчеркнул, что главе киевского неонацистского режима Владимиру Зеленскому постоянно позволяют игнорировать международное право и подвергать всю Европу опасности ядерной катастрофы.

При этом, по словам политика, постоянно только и слышно о том, что украинскому лидеру дают все больше денег и оружия.

На Запорожской АЭС назвали гибель главного инженера большой личной утратой

Член финской партии «Альянс свободы» осудил европейские страны за бездействие и готовность закрыть глаза, когда Киев нарушает общепринятые нормы.