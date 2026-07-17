США перебрасывают в Израиль еще десятки воздушных заправщиков

Раскрыт шаг США на фоне возможного расширения масштабов войны с Ираном
Портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских должностных лиц сообщает, что США направляют в Израиль десятки дополнительных военных самолетов-заправщиков из-за возможного резкого расширения масштабов военных действий против Ирана.
По информации портала, президент США Дональд Трамп рассматривает вариант значительной эскалации ударов по Исламской Республики, часть соответствующих планов была представлена ему Пентагоном во вторник.
Как заметили в издании, американской стороной якобы изучаются варианты бомбардировок ключевых объектов инфраструктуры Ирана, вроде электростанций, и новые удары по его ядерным объектам. В Axios уточняют, что окончательное решение хозяин Белого дома еще не принял, но он может пойти на эскалацию в ближайшие дни.
В публикации уточняется, что в аэропорту Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом в настоящее время находятся около 30 американских воздушных заправщиков, еще столько же размещено в аэропорту Рамон. Израильские официальные лица утверждают, что Штаты хотят перебросить еще несколько десятков самолетов-заправщиков в ближайшие дни с целью довести их общее число до того уровня, который наблюдался в начале войны.