США перебрасывают в Израиль еще десятки воздушных заправщиков

Портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских должностных лиц сообщает, что США направляют в Израиль десятки дополнительных военных самолетов-заправщиков из-за возможного резкого расширения масштабов военных действий против Ирана.

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По информации портала, президент США Дональд Трамп рассматривает вариант значительной эскалации ударов по Исламской Республики, часть соответствующих планов была представлена ему Пентагоном во вторник.

Как заметили в издании, американской стороной якобы изучаются варианты бомбардировок ключевых объектов инфраструктуры Ирана, вроде электростанций, и новые удары по его ядерным объектам. В Axios уточняют, что окончательное решение хозяин Белого дома еще не принял, но он может пойти на эскалацию в ближайшие дни.

В публикации уточняется, что в аэропорту Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом в настоящее время находятся около 30 американских воздушных заправщиков, еще столько же размещено в аэропорту Рамон. Израильские официальные лица утверждают, что Штаты хотят перебросить еще несколько десятков самолетов-заправщиков в ближайшие дни с целью довести их общее число до того уровня, который наблюдался в начале войны.