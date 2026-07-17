В Минобороны России отчитались о международных учениях

За 2026 год проведено семь военных учений, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Василий Осьмаков на заседании коллегии ведомства.

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Он подчеркнул, что одной из ключевых задач, поставленных министром обороны РФ на расширенном заседании Коллегии в декабре 2025 года, является переход к долгосрочному и комплексному планированию двустороннего взаимодействия с другими странами.

"Мы активно работаем над подписанием многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами в рамках поручения о переводе взаимодействия на долгосрочную основу", - заявил Василий Осьмаков.

Замглавы Минобороны также отметил, что в первом полугодии были также проведены пять международных совместных учений с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом в рамках увеличения совместных мероприятий боевой подготовки.

"13 июля в Желтом море завершилось российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026". В Мьянме сейчас проходит российско-мьянманский учебно-методический сбор сухопутных войск, который завершится 19 июля. На данный момент проведено семь учений", - добавил он.

В период российского председательства в ОДКБ министры обороны организации приняли решение о введении новых специальностей в систему подготовки военнослужащих.

Отдельно Василий Осьмаков остановился на инновационной деятельности и гражданско-военной интеграции.

"Создан проектный офис на базе технополиса "ЭРА". На базе ГИС промышленности функционирует сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам для Вооруженных Сил", - заявил замминистра.

По его словам, через сервис поступило более 300 заявок, около 100 из которых прошли предварительную экспертизу, а 25 получили поддержку от органов военного управления.

"Разработана концепция и проект федерального закона "О гражданско-военной интеграции". Идет экспертное обсуждение текста законопроекта", - отметил Василий Осьмаков.

Принятие этого закона повысит экономическую эффективность оборонных расходов за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе.