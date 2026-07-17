В Минобороны России отчитались о международных учениях
За 2026 год проведено семь военных учений, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Василий Осьмаков на заседании коллегии ведомства.
Он подчеркнул, что одной из ключевых задач, поставленных министром обороны РФ на расширенном заседании Коллегии в декабре 2025 года, является переход к долгосрочному и комплексному планированию двустороннего взаимодействия с другими странами.
"Мы активно работаем над подписанием многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами в рамках поручения о переводе взаимодействия на долгосрочную основу", - заявил Василий Осьмаков.
Замглавы Минобороны также отметил, что в первом полугодии были также проведены пять международных совместных учений с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом в рамках увеличения совместных мероприятий боевой подготовки.
"13 июля в Желтом море завершилось российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026". В Мьянме сейчас проходит российско-мьянманский учебно-методический сбор сухопутных войск, который завершится 19 июля. На данный момент проведено семь учений", - добавил он.
В период российского председательства в ОДКБ министры обороны организации приняли решение о введении новых специальностей в систему подготовки военнослужащих.
Отдельно Василий Осьмаков остановился на инновационной деятельности и гражданско-военной интеграции.
"Создан проектный офис на базе технополиса "ЭРА". На базе ГИС промышленности функционирует сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам для Вооруженных Сил", - заявил замминистра.
По его словам, через сервис поступило более 300 заявок, около 100 из которых прошли предварительную экспертизу, а 25 получили поддержку от органов военного управления.
"Разработана концепция и проект федерального закона "О гражданско-военной интеграции". Идет экспертное обсуждение текста законопроекта", - отметил Василий Осьмаков.
Принятие этого закона повысит экономическую эффективность оборонных расходов за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе.