В порту Южный поражены резервуары с ГСМ

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами на территории порта Южный в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны также отметили, что Вооружённые силы России продолжают наносить удары по украинским портам и судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

Ранее в ведомстве сообщили, что в порту Южный Одесской области поражено судно, осуществлявшее доставку грузов военного назначения для ВСУ.