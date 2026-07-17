Над Черным морем заметили БПЛА-разведчик НАТО

Беспилотный летательный аппарат НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 патрулирует акваторию Чёрного моря.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полётных данных.

По информации агентства, беспилотник вылетел вечером 16 июля с итальянского острова Сицилия и не менее чем с 15:00 мск находится над акваторией Чёрного моря.

Управление аппаратом осуществляют Военно-воздушные силы Италии.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что американский самолёт-разведчик Bombardier Artemis II вновь проводит разведку вдоль границы Калининградской области со стороны Литвы и Польши.