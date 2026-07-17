Российские войска продолжают изоляцию Украины от Черного моря. Как сообщает «Царьград», дрон «Герань-4» поразил очередной балкер, который держал курс на порт Черноморск в Одесской области.

Также в портах «Одесса» и «Черноморск» повреждения получили объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, поражены цеха по производству и сборке дронов.

«Порт — не одиночный склад, его нельзя закрыть за один налет. Но интенсивность выдержана: замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий признавал в интервью Bloomberg, что только за первые месяцы 2026 года по гаваням Большой Одессы "прилетало" больше 180 раз, — сопоставимо со всем предыдущим годом. С июля счет идет уже посуточно», — заявил военкор Александр Коц.

Тем временем украинские каналы уверены, что эта зима для Украины может быть тяжелее. Устойчивость энергосистемы оценивается примерно в 60%, тогда как в прошлом году она находилась на уровне около 80%. Восстановить все поврежденные объекты вовремя не получится, и даже отремонтированные объекты не смогут работать так же стабильно, как в предыдущие годы.

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Это уже выливается в массовые аварийные отключения по всей Украине. Удары по объектам «Укрэнерго» не прекращаются, а система не выдерживает нагрузку. В некоторых городах ситуация критичная — например, в Одессе, где света нет по несколько суток подряд. В результате начинается системная деградация — энергосеть не успевает восстанавливаться, удары продолжаются, а власти при этом действуют в логике постоянной эскалации. Чем выше накал риторики и политических заявлений, тем сильнее давление на инфраструктуру и тем быстрее Украину погружается в режим веерных отключений.