В ВС РФ сократили сроки восстановления вооружения, военной и спецтехники

Сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных силах РФ сокращены, доложил в ходе заседания коллегии Минобороны заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик.

"В рамках технического перевооружения ремонтно-восстановительных органов осуществлена поставка современного технологического оборудования, организовано цикличное обучение и повышение квалификации специалистов-ремонтников на предприятиях промышленности. В результате сокращены сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники", - сказал он.