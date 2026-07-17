Новости СВО сегодня: обстановка в Краматорском районе и удар по роботам

В пятницу, 17 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении бронетехники и складов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Операция в Запорожской области

Операторы беспилотников ВС РФ выявили сеть пунктов управления дронами ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны России. Позиции удалось определить по работе антенн связи, а также по взлетам и посадкам разведывательных и ударных аппаратов. Координаты были переданы расчетам беспилотников «Молния» и FPV-дронов.

Оператор с позывным «Буф» рассказал, что применение «Молнии» позволяет поражать укрепленные укрытия благодаря большей боевой части и дальности полета беспилотника, после чего цели дорабатывают FPV-дроны. В результате таких совместных операций из строя были выведены до семи пунктов управления дронами, десять антенн связи и более 20 беспилотников.

Обстановка в Краматорском районе

Операторы российских дронов нарушили снабжение украинских подразделений за Константиновкой, заявили в Минобороны. С помощью разведывательного БПЛА на стоянке в Краматорске была обнаружена техника, которую использовали ВСУ. Технику уничтожили ударным дроном. Также на трассах района ударами беспилотников были выведены из строя два пикапа с личным составом и материальными средствами ВСУ.

Кроме того, артиллеристы совместно с расчетами БПЛА нанесли удары по укрытиям ВСУ в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Ижевка. Еще одно место дислокации было выявлено и уничтожено в лесу севернее Николайполья.

Воздушный удар по ВСУ

Боевой вертолет Ми-28нм нанес удар по личному составу и замаскированной бронетехнике ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Экипаж применил легкую многоцелевую управляемую ракету. После выполнения задания вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

Удар по дронам в Харьковской области

Подразделения ВС РФ нанесли удары по пунктам управления и точкам запуска дронов ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны. Расчеты воздушной разведки во время круглосуточного мониторинга выявили замаскированные позиции, антенны связи и усилители сигналов. Данные оперативно передали расчетам FPV-дронов и аппаратов самолетного типа «Молния-2».

Для ударов использовались осколочно-фугасные и термобарические боеприпасы. Уничтожение целей снизило активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ.

Уничтожение склада ВСУ

Военные из артиллерийского подразделения ВС РФ ликвидировали два автомобиля ВСУ и склад горючего в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Машины военных были замечены операторами разведывательных дронов во время мониторинга местности.

Координаты транспорта ВСУ были переданы на командный пункт, а затем - расчету орудия «Гиацинт-Б». Прямыми попаданиями гаубичная батарея уничтожила все цели.

Ликвидация роботов ВСУ

Военнослужащие ВС РФ пресекли попытку ВСУ доставить материальные средства на краснолиманском направлении, заявили в Минобороны. Для транспортировки продовольствия, боекомплекта и топлива ВСУ использовали дистанционно управляемые наземные платформы. Операторы FPV-дронов засекли движение роботов и уничтожили их.