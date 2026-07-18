Раскрыто наказание для украинских военных за отступление

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали убить военных за отступление. Об этом РИА Новости сообщил пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Руслан Мищенчук.

Он рассказал, что российские военные обнаружили позицию украинских солдат, на которой он находился, и начали наносить по ней удары минометами и беспилотниками. Бойцы ВСУ доложили об этом командованию, но им приказали оставаться на месте, пригрозив убить FPV-дроном тех, кто решит отступить.

Ранее командир ВСУ пригрозил подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его.