NZZ: НАТО будет непросто выполнить обещание о €140 млрд для Украины
План НАТО предоставить Украине военную помощь на €140 млрд в течение двух лет может оказаться трудновыполнимым, поскольку после прекращения американского финансирования основная нагрузка ляжет на европейские страны. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
По данным издания, страны НАТО пообещали выделить Украине по €70 млрд военной помощи в 2026 и 2027 годах. Однако США после прихода к власти Дональда Трампа прекратили новое финансирование Киева, поэтому большую часть расходов придётся взять на себя европейским государствам и Канаде.
Отмечается, что €30 млрд из запланированных на этот год уже обеспечены кредитной программой Евросоюза, тогда как оставшиеся €40 млрд должны предоставить союзники по НАТО. При этом альянс не располагает полной информацией о том, насколько страны приблизились к выполнению этой цели, а некоторые дипломаты требуют большей прозрачности, чтобы можно было определить государства, отстающие по объёму помощи.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал планы союзников выделить Украине €70 млрд в 2026 году и ещё €70 млрд в 2027-м, заявив, что это обернётся дополнительной нагрузкой для французских налогоплательщиков.