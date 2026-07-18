NZZ: НАТО будет непросто выполнить обещание о €140 млрд для Украины

План НАТО предоставить Украине военную помощь на €140 млрд в течение двух лет может оказаться трудновыполнимым, поскольку после прекращения американского финансирования основная нагрузка ляжет на европейские страны. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

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По данным издания, страны НАТО пообещали выделить Украине по €70 млрд военной помощи в 2026 и 2027 годах. Однако США после прихода к власти Дональда Трампа прекратили новое финансирование Киева, поэтому большую часть расходов придётся взять на себя европейским государствам и Канаде.

Отмечается, что €30 млрд из запланированных на этот год уже обеспечены кредитной программой Евросоюза, тогда как оставшиеся €40 млрд должны предоставить союзники по НАТО. При этом альянс не располагает полной информацией о том, насколько страны приблизились к выполнению этой цели, а некоторые дипломаты требуют большей прозрачности, чтобы можно было определить государства, отстающие по объёму помощи.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал планы союзников выделить Украине €70 млрд в 2026 году и ещё €70 млрд в 2027-м, заявив, что это обернётся дополнительной нагрузкой для французских налогоплательщиков.