ВС РФ добиваются «обвала» всей логистики ВСУ на юге

Вооруженные силы России последовательно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре, их целью является обвал всей морской логистики Вооруженных сил Украины на юге. Что происходит в Одессе, рассказал в своей статье для «Комсомольской правды» военкор Александр Коц.

По данным военкора, в результате сегодняшнего удара в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом. Также удары были нанесены по двум цехам производства и сборки беспилотников и складу с боеприпасами. В порту «Черноморск» уничтожены катер и также резервуары с ГСМ.

«Ключевое здесь — не разовая цель, а ритм. С 11 июля Черноморск, Южный, Измаил, Одесса и Днепро-Бугский порт попадают под удары каждую ночь», — заметил Александр Коц.

Он обратил внимание на то, что российские военные бьют как по сухогрузам в портах, так и по патрульным катерам, докам, цехам сборки БПЛА, бензовозам и грузовикам. Также был нанесен удар по логистическому центру «МигТранс».

«Смысл системного удара — обвал всей морской логистики ВСУ на юге. Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский — это узел разгрузки западного военного импорта, приема ГСМ и, как выясняется по этой неделе, площадки узловой сборки ударных беспилотников», — пояснил военкор.

Коц отметил, что порт — это не одиночный склад, его нельзя закрыть за один налет. Однако если атаки в первые месяцы 2026 года по гаваням Большой Одессы были сопоставимы со всем предыдущим годом, то с июля «счет идет уже посуточно».

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия ударами по объектам ВСУ в Одесской области срывает поставки западного оружия. Военный подчеркнул, что уничтожение топлива и техники прямо в портах лишает украинскую армию возможности оперативно восполнять потери в зоне боевых действий.