Военнопленный раскрыл страшную правду о положении ВСУ в Константиновке

Пленный украинский военнослужащий, захваченный в Константиновке, заявил, что командование ВСУ оставило окружённых бойцов без поддержки, а затем фактически «похоронило» их. Его слова прозвучали в видеоролике, который опубликовало Минобороны РФ.

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По рассказу мужчины, он вместе с сослуживцами находился на окраине Константиновки — в относительно спокойном месте, при этом не имея никаких сведений о том, что происходило в центральной части города. Военнослужащий предположил, что основные силы ВСУ уже отошли, однако командование не информировало об этом его подразделение. Когда бойцы пытались прояснить обстановку, им отвечали, что эвакуировать их невозможно и нужно оставаться на позиции.

Пленный описал финальный эпизод так: связь по рации внезапно пропала, после чего над позицией пролетел FPV‑дрон, а следом — беспилотник «Баба‑Яга», сбросивший противотанковую мину ТМ‑62. В результате дом, где укрывались военные, был полностью разрушен. Именно это, по словам мужчины, и стало подтверждением того, что о них фактически «забыли».

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Также пленный рассказал, что был мобилизован украинским военкоматом, прошёл подготовку в лагере, а затем был направлен в 156‑ю бригаду ВСУ. В Константиновке он провёл 80 дней.