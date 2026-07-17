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«Раздражающий Китай» комплекс Typhon заметили в Японии

Lenta.ru

Машины из состава американского комплекса Typhon, который может нести ракеты Tomahawk, заметили в японской префектуре Кагосима. На соответствующие спутниковые снимки обратило внимание издание Military Watch Magazine (MWM).

«Раздражающий Китай» комплекс Typhon заметили в Японии
© Лента.Ru

На изображениях, полученных китайским коммерческим оператором MizarVision, видно скопление техники на авиабазе Каноя (остров Кюсю). Как пишет издание, эта база является одним из самых близко расположенных к территории Китая военных объектов. Отмечается, что машины на снимках входят в состав Typhon, который ранее сочли раздражающим Пекин оружием.

Автор допустил, что развертывание комплексов Typhon, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, может привести к дальнейшей эскалации между Китаем и соседними странами, которые поддерживают Соединенные Штаты. Пусковые установки американского комплекса позволяют запускать «Томагавки» и многоцелевые ракеты SM-6.

Ранее в июле канал «Военная хроника» писал, что появление пусковых установок Typhon и ракет Tomahawk в арсенале Германии потребует симметричной реакции России.