В Британии раскрыли число украинских военнослужащих, обученных в королевстве

Заместитель министра обороны Великобритании Луиза Сандхер-Джонс заявила, что королевство подготовило более 68 тысяч украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении британского Минобороны на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В рамках программ, возглавляемых Великобританией, более 68 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на территории Великобритании», — сказала Сандхер-Джонс.

Минобороны Великобритании запустило программу Interflex по подготовке пехоты для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году — с начала специальной военной операции России в республике. Помимо Британии, в программе участвуют 13 стран-партнеров.

В мае сообщалось, что свыше девяти тысяч военнослужащих ВСУ прошли военную подготовку в Испании.

В декабре прошлого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинформировал, что на европейских полигонах прошли подготовку более 224 тысяч украинских военных.

Ранее украинский пленный рассказал о неэффективной работе британских инструкторов.