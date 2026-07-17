Иран нанёс удар по американской военной базе

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на военную базу США в Бахрейне с использованием беспилотников Arash. Как передаёт агентство Fars, удар стал частью 11-го этапа масштабной операции «Молния».

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Целью был объект Аль-Садр, где базировались американские боевые вертолёты и разведывательные самолёты P-8.

В КСИР назвали атаку ответом на действия США и пообещали реагировать на любые угрозы быстро и жёстко. Иранские военные также предупредили противников о серьёзных последствиях в случае недооценки их боеспособности.

Ранее Иран уже наносил массированные удары по американским объектам в Кувейте, также используя дроны Arash. Тогда целями стали казармы, логистические центры, склады топлива и ЗРК Patriot. Тегеран объяснил эти атаки ответом на ракетные обстрелы со стороны США.

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке начался в начале июля, когда США возобновили полноценную военную операцию против Ирана. Вскоре после этого Пентагон объявил о морской блокаде иранских портов в ответ на перехват коммерческих судов в Ормузском проливе. Американская морская пехота захватила танкер Wen Yao в Оманском заливе и развернула три торговых судна. Иран ответил регулярными атаками на американские базы в регионе.