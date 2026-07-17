Страна ЕС столкнулась с давлением из-за Patriot для Украины

Страны НАТО и Европейского союза (ЕС) усилили давление на Грецию, добиваясь передачи Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает греческая газета Kathimerini со ссылкой на источники.

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По данным издания, Украина запросила у Греции до 200 ракет PAC-2, считая, что часть из них после более двадцати лет эксплуатации близка к окончанию срока службы. Одним из рассматриваемых вариантов является продажа этих ракет Норвегии, которая впоследствии могла бы передать их Украине.

При этом Афины пока не дали понять, что готовы поддержать подобную схему. Греческие власти, как отмечает издание, считают, что страна уже вносит значительный вклад в обеспечение безопасности союзников, в частности, благодаря размещению ЗРК Patriot в Саудовской Аравии.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.