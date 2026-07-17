В Иране назвали число погибших из-за атак США

Число жертв ударов США по Ирану выросло до 38, среди них есть женщины и дети. Об этом заявил на своей странице в соцсети X глава пресс-службы Минздрава республики Хосейн Керманпур.

По словам чиновника, погибли три и получили ранения 22 женщины, также погиб один несовершеннолетний.

«К 06:30 (06:00 мск) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек», - сообщил Хосейн Керманпур.

Он также отметил, что среди раненых 22 женщины и девять детей.

Накануне вечером Центральное командование ВС США сообщило, что американская армия начала новую волну ударов по Ирану. По данным командования, удары наносятся уже пять дней подряд, их целью является ослабление иранского военного потенциала.

При этом Иран после новых ударов обвинил США в предательстве дипломатии.