Минобороны выпустило заявление о групповых ударах российских войск

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли 19 групповых ударов по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки велись при помощи высокоточного оружия большой дальности, а также ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Удары поразили объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский». В оборонном ведомстве подчеркнули, что объекты использовались для хранения грузов военного назначения.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 июля дежурные системы ПВО сбили 243 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Налеты совершались в период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля по территориям 12 российских регионов.