Нанесение ударов по элитному отряду Вооруженных сил Украины «Птахи Мадьяра» было спланированной операцией, которая была подготовлена российской разведкой. Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По данным издания, благодаря точным ударам ФАБ-500 и 3000 по полевому штабу подразделения беспилотных летательных систем «Птахи Мадьяра» было ликвидировано около 60 человек.

«Это была спланированная операция, которая длительное время готовилась российской разведкой, устанавливались координаты подразделений БПЛА ВСУ. Закономерным итогом этой операции стало уничтожение большого количества боевиков, которые наносили удары по российским городам», — отметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

По словам эксперта, под удар попали офицеры, что стало серьезной потерей для ВСУ. При этом охота на «Птах Мадьяра» будет продолжена, уверен он.

«В ближайшее время российские вооруженные силы нанесут еще несколько аналогичных ударов, и Мадьяру (Роберт Бровди, более известный по позывному Мадьяр, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), надо приготовиться к тому, чтобы ответить за убийство детей в Старобельске, за террористические акты на территории России», — объяснил Иванников.

При этом Иванников подчеркнул, что уничтожение самого Мадьяра* является приоритетной задачей.

Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Дроны летели несколькими волнами. В момент атаки в здании общежития находились 86 учеников от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным СМИ, Роберт Бровди* лично командовал атакой на колледж.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.