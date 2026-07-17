В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв

На территории украинского города Харькова раздался взрыв, что произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом информирует телеканал «Общественное».

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"В Харькове был слышен взрыв", - отмечается в сообщении в Telegram-канале "Общественное".

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сейчас действует сигнал воздушной тревоги. При этом, по данным телеграм-каналов,

Подразделения Вооруженных Сил РФ продолжают наступательные действия в районе Купянска. В ходе боев удалось сбить технику, произведенную в странах НАТО, а также захватить трофеи. В настоящее время активно задействованы авиация и группы беспилотных летательных аппаратов. Ночью были нанесены удары высокоточными ракетами по тыловым объектам врага.