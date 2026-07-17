В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв
На территории украинского города Харькова раздался взрыв, что произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом информирует телеканал «Общественное».
"В Харькове был слышен взрыв", - отмечается в сообщении в Telegram-канале "Общественное".
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сейчас действует сигнал воздушной тревоги. При этом, по данным телеграм-каналов,
Подразделения Вооруженных Сил РФ продолжают наступательные действия в районе Купянска. В ходе боев удалось сбить технику, произведенную в странах НАТО, а также захватить трофеи. В настоящее время активно задействованы авиация и группы беспилотных летательных аппаратов. Ночью были нанесены удары высокоточными ракетами по тыловым объектам врага.