Иран пригрозил США переходом к наступательным действиям

Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат атаки на исламскую республику в течение 2-3 дней.

Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

"Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе "наступления и полного уничтожения", - сказал он в эфире иранского гостелевидения.

Резаи подчеркнул, что в таком случае Тегеран будет атаковать не только те базы США, которые находятся в зоне конфликта, но и за его пределами.

Иран пригрозил уничтожить всю инфраструктуру США в регионе

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля: ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.