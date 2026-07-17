Озвучены главные цели ВС РФ в Николаеве

Российские военные ударили по объектам в Николаеве, где британские партнеры украинских властей развернули центр подготовки инструкторов БПЛА. Об этом заявил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Сегодня ночью ВС России нанесли удары по военным объектам в Николаеве, Одессе и Сумах. При этом Николаев подвергся удару беспилотников «Герань».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание на то, что город входит в сферу интересов Великобритании, и удары могли быть нанесены по связанными с британцами объектам.

«В Николаеве Великобритания развернула центр подготовки инструкторов и морских специалистов по применению беспилотных подводных и надводных систем», — отметил он.

Также, по словам военного эксперта, важными целями могли стать и организованное в городе производство и обслуживание безэкипажных катеров, а также места их хранения.