Российский военный рассказал, как вступил в схватку с вражеской «Бабой-Ягой»

В зоне СВО Александр, согласно публикации МО России, командовал противотанковым взводом - поначалу его подразделение работало на противотанковой пушке «Рапира», затем он выполнял задачи на противотанковых комплексах – «Метисах», «Фаготах», «Корнетах».

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«Мы держали танкоопасные направления, поддерживали пехоту огнем артиллерии, - рассказывает офицер. - Как правило, мы заранее знали, откуда пойдет их техника, и следили за вверенными секторами». Начинали работать, если «разведка докладывала о приближении, начинали работать».

Александр вспомнил случай, когда их расчет «ювелирно» ударил по блиндажу, попав в крохотную «форточку» с многокилометровой дистанции.

А однажды он отправился встречать грузовик с боеприпасами, но по пути вступил в схватку с вражеской «Бабой-Ягой». «Снаряд с гексакоптера упал прямо под ноги. Ранило, - рассказывает Александр. - Упал наземь, но сознания не потерял – зарядил ружье, хорошенько прицелился и – попал!». После этого дрон, накренившись, упал в кусты.

«На счастье, вскоре прибыла подмога» - бойцы из соседнего подразделения ехали на ротацию. Александра «прихватили с собой, доставили к медикам». Через 1,5 часа офицер был в операционной, что спасло ему жизнь.