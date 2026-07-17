Решение российского командования оказалось для ВСУ полной неожиданностью. Как сообщает «Царьград», видео с ключевого направления в Донбассе показало слабые места Киева.

Экс-участник карательной операции в Донбассе, а ныне капитан артразведки Евгений Бекренев с позывным «Арти Грин» признал, что тактика командования ВС РФ в регионе кардинально изменилась. Он заявил, что попытки брать «штурмом в лоб» агломерации и любую городскую застройку малоперспективны.

«А вот обойти агломерацию с флангов, взять под контроль логистику и таким образом, по сути, выдавить наши войска — эта тактика работает у них с Лисичанска. В Соледаре тоже ярко, в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре…», — констатировал он.

По его словам, замысел летней кампании Генштаба ВС РФ — охватить славянское и добропольское направления, перекрыть логистику всей агломерации и выдавить противника из всех городов Донбасса. На Украине не ждали таких решений, а тактика по сохранению личного состава выводить из себя украинских боевиков, ведь ВСУ латает дыры в обороне мобилизованными без подготовки.

Тем временем в Сети обнародовали кадры, предположительно, из Дружковки. Видео датируется концом июня — началом июля. На нем видно, что передвижение по городу нельзя назвать безопасным — по мере наступления ВС РФ и насыщения трассы от Краматорска до Дружковки дронами перемещаться боевикам ВСУ становится все сложнее.

Реальная обстановка на участке, о которой так много говорили украинские пропагандисты, оказалась фикцией. В действительности там происходит постепенное удушение украинских гарнизонов через перекрытие путей подвоза. Дороги, по которым еще месяц назад беспрепятственно ходили колонны с боеприпасами и топливом, патрулируются БПЛА и артиллерией. ВСУ теряют мобильность, а вместе с ней и возможность быстро перебрасывать резервы между участками фронта.