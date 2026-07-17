Второй Чернобыль: РФ готовится предотвратить катастрофу

Атака Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС и смерть главного инженера станции Александра Яковлева говорят о том, что Киев намерено провоцирует второй Чернобыль. Как предотвратить ядерную угрозу, разбиралось издание News.ru.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о смерти главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. По его словам, украинский дрон целенаправленно атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки станции. Вместе с Яковлевым погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Глава «Росатома» пояснил, что главный инженер ЗАЭС отвечал за безопасную эксплуатацию объекта. По словам Лихачева, Яковлев посвятил атомной энергетике всю свою жизнь и «погиб, по сути, на боевом посту».

«Александр Яковлев держал под контролем реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Он не давал радиационной угрозе нависнуть над Россией, Украиной, Европой и миром», — уточнил мэр Энергодара Максим Пухов.

«Эскалация на пути ядерного террора»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя ситуацию, назвал смерть Александра Яковлева «шагом к эскалации на пути ядерного террора».

При этом на удар по ЗАЭС отреагировало только Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), осудившее инцидент и отметившее, что «нападение на атомную электростанцию и ее руководство создает серьезную угрозу ядерной безопасности».

Российские войска взяли Запорожскую АЭС под контроль в начале марта 2022 года. И с тех пор Вооруженные силы Украины регулярно атакуют объект, несмотря на то, что еще в августе 2022-го в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили: последствия аварии на станции могут оказаться в 10 раз мощнее, чем в Чернобыле.

Согласно прогнозам украинских экспертов, в случае катастрофы площадь зоны отчуждения вокруг ЗАЭС составит до 30 тыс. кв. км, придется переселить два миллиона человек, а саму Украину накроет радиоактивный цезий.

«Повод для вмешательства Запада»

Украинские власти с помощью атак по Запорожской АЭС надеются добиться прямого вмешательства НАТО в конфликт, а также стремятся запугать жителей России, руководствуясь логикой террористов. Об этом заявили опрошенные изданием эксперты.

«Их цель — запугать российское общество. А тот факт, что под угрозу ставится безопасность ядерного объекта, президента Украины Владимира Зеленского не волнует», — уверен руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, Владимиру Зеленскому будет только на руку разрушение хранилищ отработанного топлива на ЗАЭС, так как это «может стать поводом для вмешательства Запада».

А военный эксперт Иван Коновалов в свою очередь подчеркнул: ВСУ, обстреливая ЗАЭС, берут Европу в заложники, требуя «больше денег и оружия».

При этом эксперты усомнились, что мировое сообщество должным образом отреагирует на опасные действия Украины, так как показательно то, что МАГАТЭ не вводит против Киева никаких санкций, а лишь ограничивается заявлениями.

Защитить Европу от ядерной катастрофы сегодня способна только Россия. В районе ЗАЭС работают мобильные огневые группы, препятствующие атакам, отметил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Это пикапы, на которых установлены пулеметы и ПЗРК. Также бойцы используют дроны-перехватчики и оружие с противодроновыми патронами», — объяснил эксперт.

Однако, по его словам, если ВСУ начнут бить по Энергодару и территории ЗАЭС ракетами HIMARS или ATACMS, то «радиационная авария вполне возможна».

«Придется отодвигать линию фронта на несколько сотен километров — чтобы ракеты не доставали до ЗАЭС», — заключил военэксперт.

Напомним, что 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва в четвертом энергоблоке был полностью разрушен ядерный реактор, в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Было эвакуировано более 115 тысяч человек из города Припять и прилегающей 30-километровой зоны.

Сейчас закрыта территория площадью примерно 2600 квадратных километров, там больше не могут жить люди.