Массированная атака ВСУ 17 июля: погибшие и раненые

Средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку Вооруженных сил Украины на российские регионы, уничтожено 243 украинских беспилотника самолетного типа. Какие области оказались под ударом к утру 17 июля, в материале «Рамблера».

В Минобороны России уточнили, что атака велась с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей.

Также ВСУ атаковали Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Беспилотники были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Белгородская область

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 96 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил сегодня в Telegram-канале врио губернатора Александр Шуваев.

По его данным, под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа.

«При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница. Выражаю искренние соболезнования ее семье, родным и близким. Это невосполнимая потеря для всех нас», - заявил Александр Шуваев.

Также, по данным врио главы региона, в Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них находятся в больнице.

Курская область

В Курской области в результате атаки дрона была ранена девушка в деревне Рыжевка Рыльского района. Об этом сообщил накануне поздно вечером в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра», - сообщил он.

ДНР

Налет украинских дронов также привел к тому, что два человека погибли, более десяти получили ранения в ДНР, сообщил вечером 16 июля глава республики Денис Пушилин.

По его словам, один мужчина погиб при атаке на промышленное предприятие в Горловке, другой - в результате удара по грузовику на трассе Донецк - Горловка в Ясиноватском округе.

«В Волновахском муниципальном округе между селами Зачатовка и Ровнополь при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил ребенок, мальчик 2026 г.р.», - рассказал Денис Пушилин в своем канале на платформе «Макс».

Ростовская область

Пять районов Ростовской области оказались под ударом беспилотников сегодня ночью. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атака велась на Аксайский, Неклиновский, Каменский, Усть-Донецкий и Сальский районы.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - пояснил губернатор, предупредив, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Ракетная опасность

Сегодня ночью и утром в ряде регионов центральной России была объявлена ракетная опасность. В частности, о таком режиме объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Снят режим был только в 8:16 утра, пишет Ura.ru.

Аналогичные меры были приняты в Липецкой области. В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев также в 7:49 объявил ракетную опасность, а в 8:15 сообщил об отбое. Одновременно он подтвердил, что подразделения ПВО уничтожили два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Режим ракетной опасности также вводился в Тамбовской, Ульяновской и Самарской областях.

При этом в Самаре на фоне объявления ракетной опасности приостанавливалось движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» глава города Иван Носков, уточнив, что метро работало, и вход туда для укрытия был свободным.

Напомним, что накануне над регионами России были перехвачено 375 украинских беспилотников самолетного типа.