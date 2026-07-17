Операторы БПЛА «Севера» за сутки уничтожили четыре наземных дрона ВСУ

Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ в Сумской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командир роты БПЛА с позывным Янтарь.

Он отметил, что цели были оперативно поражены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой. По словам бойца, между расчетами и пунктом управления дронами налажена бесперебойная связь за счет штатных средств, а управление подразделениями ведется круглосуточно.

«Огневое поражение роботизированной техники ВСУ нарушает логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника», — заявил Янтарь.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили три НРТК в районе Алексеево-Дружковки. Цели были выявлены в ходе воздушной разведки.