ВС РФ поразили портовую логистику ВСУ в Одессе

Российские военные нанесли групповой удар по связанной с ВСУ портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Операция была проведена в ночь на 17 июля с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников. В порту Одесса под удар попали объекты, через которые разгружали горюче-смазочные материалы для украинской армии, а также резервуары с топливом.

Кроме того, на одесской портовой территории были поражены склад боеприпасов и два цеха по производству беспилотников. Речь идет об участках узловой сборки украинских дронов средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».

В соседнем порту Черноморск Одесской области российские силы поразили военный катер. Там же были уничтожены резервуары с топливом, предназначенным для снабжения подразделений ВСУ.

В ночь на 16 июля ВС РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры ВСУ в Киеве и Одесской области. Тогда сообщалось, что речь идет о военных целях в портах Одесса и Южный.