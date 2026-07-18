Суточные лимиты на выдачу тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали в моргах Чернигова и Черниговской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

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Уточняется, что в моргах украинского города и региона находятся сотни тел военнослужащих.

«Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ», — сообщил представитель силовых структур. Данное решение принято на фоне угрозы роста упаднических настроений, пояснил собеседник агентства.

Ранее несколько десятков тел солдат ВСУ пропало из морга военного госпиталя в Сумах. Это произошло после того, как морг посетило командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли практически все тела. По предварительным данным, их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.