Иран атаковал американские военные базы в Кувейте, об этом сообщает телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.

Отмечается, что для ударов были использованы беспилотники Arash. Такими же дронами были атакованы места размещения самолетов и вертолетов США на базе Сахир в Бахрейне.

В армии Ирана заявили, что целями атаки в Кувейте стали казармы и логистические центры американских военных.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новой волне ударов по Ирану. Кроме того, морские пехотинцы высадились на борт танкера Wen Yao в Ормузском проливе. Еще одно судно было выведено из строя после отказа подчиниться требованиям, три — перенаправлены с целью соблюдения морской блокады.