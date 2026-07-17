Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Одессе

Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по военным объектам в Одессе. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, накануне вечером российские военнослужащие поразили аэродром Школьный, с территории которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники по Крыму. На месте прилета произошло возгорание.

«Также были атакованы складские помещения в центральной части города, <...> порты Одессы и Черноморска», — говорится в материале.

Местные издания сообщали, что после ударов были зафиксированы повторные детонации и взрывы. Из-за них «подпрыгнули дома», утверждают СМИ.

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Вторая атака произошла 17 июля примерно в 5:10 (совпадает с мск). ВС РФ использовали ракеты X -59, в Одессе после прилетов начались пожары.

Кроме того, российские военные поразили цели в Сумах и Николаеве. Удары по первому городу наносились с помощью корректируемых авиационных бомб, а по второму — с помощью дронов типа «Герань».

Рано утром 17 июля украинское издание «Общественное. Новости» написало, что в Одессе произошли несколько взрывов. В тот момент на территории Одесской области действовала воздушная тревога.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удары по портам в Одессе и военно-промышленному комплексу в Киеве.