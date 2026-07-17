КСИР атаковал центр командования США в Сирии

Удар по центру Командования сил спецопераций США в районе Ат-Танф на юго-западе Сирии нанёс Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в ответ на американские атаки на территорию Ирана.

Об этом сообщает Press TV.

Как следует из заявления КСИР, атаку осуществили воздушно-космические силы, в результате были уничтожены радиолокационная станция, несколько вертолётов и значительное число военных.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) завершило очередную крупную волну ударов по Ирану, которая стала шестой по счёту за последние ночи.

Количество погибших в результате американских атак на город Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до семи, ещё девять человек получили ранения.