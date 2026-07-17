Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

В ходе отражения воздушной атаки беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в пяти районах Ростовской области. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, дроны сбили в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал губернатор.

Он напомнил, что в регионе действует режим беспилотной опасности.

В ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля.

Также ночью на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта в связи с атакой беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, в целях обеспечения безопасности было перекрыта дорога на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Ранее Ярославская область отразила массовый налет украинских беспилотников.