Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров предупредил о недопустимости реализации планов Украины по наращиванию производства БПЛА.

"Вчера [Владимир] Зеленский заявил о том, что в следующем году он вместе со своими западными союзниками произведет 10 млн дронов <...>. Я не знаю, блеф это или не блеф, тут надо, конечно, компетентным органам разобраться, но, если это не блеф, это очень серьезная угроза, - сказал ТАСС Азаров. - Если какие-то меры будут приниматься, они, безусловно, должны привести к тому, чтобы от этих 10 млн ничего не осталось".

Азаров сделал неутешительный прогноз для Украины

Вооруженные силы РФ регулярно заявляют, что наносят удары по местам производства и хранения БПЛА на Украине.