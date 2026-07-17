Москва всегда имеет ответ на любое действие Киева, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, ситуация очень стабильная и складывается в пользу России.

«На Западе об этом не говорят, но для каждой созданной Украиной проблемы уже есть российское решение. И это решение только усиливает преимущество России», — подчеркнул аналитик.

На Западе раскрыли преимущество России в конфликте с Украиной

Риттер добавил, что промышленный потенциал Украины постоянно сокращается.

Ранее Риттер сообщил, что Украина скоро потерпит поражение в конфликте, ее конец «уже близко».