Аналитик рассказал о наличии у России ответа на любое действие Киева
Москва всегда имеет ответ на любое действие Киева, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
По его словам, ситуация очень стабильная и складывается в пользу России.
«На Западе об этом не говорят, но для каждой созданной Украиной проблемы уже есть российское решение. И это решение только усиливает преимущество России», — подчеркнул аналитик.
На Западе раскрыли преимущество России в конфликте с Украиной
Риттер добавил, что промышленный потенциал Украины постоянно сокращается.
Ранее Риттер сообщил, что Украина скоро потерпит поражение в конфликте, ее конец «уже близко».